Liga de clubes limita número de empréstimos

JN Ontem às 19:04 Facebook

Twitter

Partilhar

No final da Assembleia Geral Extraordinária desta sexta-feira, Mário Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral comunicou que as mudanças do G-15 foram aprovadas e recusou comentar as tomadas de posições de F. C. Porto e Sporting.

Em conferência de imprensa, no final da Assembleia, Mário Costa afirmou que as propostas apresentadas pelo G-15 foram aprovadas mas que apenas entram em vigor na próxima época.

"As propostas apresentadas pelo G-15 foram aprovadas na generalidade. Houve uma proposta do F. C. Porto e do Sporting que foram chumbadas. Isto no ponto um. No ponto dois, a proposta do F. C. Porto foi chumbada e a do Sporting não foi a a votação", explicou.

"Ficou definido que os clubes do mesmo campeonato só podem emprestar seis jogadores, sendo que um por clube. Foi alterado o condicionamento do sorteio devido à situação geográfica e por causa do nível de segurança. O F. C. Porto e Boavista, Sporting e Benfica, Braga e Guimarães não podem jogar em casa na mesma jornada", continuou.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Relativamente ao VAR, "todos os jogos que se realizem no mesmo estádio têm de ter o mesmo número de câmaras disponíveis independentemente do adversário".

Relativamente às tomadas de posições de Bruno de Carvalho e Pinto da Costa, que abandonaram a reunião, Mário Costa recusou prestar declarações: "Não comento declarações de presidentes de clubes. Também não comento as ausências nem os abandonos de presidentes de clubes".