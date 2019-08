Liga: Golo de Heriberto dá vitória ao Boavista frente ao Belenenses SAD

Ontem às 23:43 Facebook

Um golo de Heriberto Tavares garantiu, esta noite de sexta-feira, a vitória do Boavista sobre o Belenenses SAD, por 1-0, no Estádio Nacional, em Oeiras, na quarta jornada da Liga.

Os axadrezados ainda festejaram mais um tento, aos 75 minutos, mas o VAR anulou o lance por considerar que Mateus estava em fora de jogo.

Este resultado coloca as panteras na liderança, à condição, com oito pontos, mais um do que Sporting, Famalicão e Moreirense (venceu esta noite o Portimonense, por 1-0), e dois que F. C. Porto e Benfica.