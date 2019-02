Liga perdeu numa época 16 mil adeptos nos estádios

Arnaldo Martins e Ricardo Rocha Cruz Hoje às 11:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Liga perde 16581 espectadores em relação a 2017/18. Benfica e F. C. Porto sobem, Sporting baixa. Queixas dos jogos à noite.

Há menos gente a ir à bola nos grandes palcos do futebol nacional. Esta época, o campeonato português registou 1 796 822 espectadores nos jogos da primeira volta, menos 16 581 do que em igual período da temporada passada. No presente, a Liga portuguesa apresenta uma média de 11 743 adeptos por jogo, menos 109 do que em 2017/18 (11 852).

Sem surpresa, Benfica, F. C. Porto e Sporting ocupam os três primeiros lugares do ranking das assistências, mas enquanto águias e dragões subiram a média, os leões sofreram um forte revés, passando a ter uma média inferior de 9703 adeptos - e isso também explica o défice de adeptos nas contais totais da Liga. Uma quebra abrupta que traduz a instabilidade que o emblema leonino viveu desde o célebre ataque a Alcochete, que resultou em rescisões de jogadores e, posteriormente, também contribuiu para a destituição de Bruno de Carvalho da presidência.