Liga russa pede irradiação de futebolistas acusados de agressão a ministro

A Liga russa pediu esta quarta-feira a irradiação dos futebolistas Pavel Mamáev e Alexandr Kokorin do país, na sequência dos episódios de violência protagonizados pelos dois jogadores, na segunda-feira.

Mamáev, médio do Krasnodar, e Kokorin, avançado do Zenit, Kokorin, foram vistos, através de um vídeo colocado nas redes sociais, a agredir, num café, dois altos funcionários do Ministério do Comércio e Indústria, sendo que um dos quais, Dénis Pak, sofreu um traumatismo cranioencefálico.

O Zenit de São Petersburgo emitiu na terça-feira um comunicado em que se manifesta "indignado" com o comportamento do avançado internacional russo, enquanto o Krasnodar anunciou que suspendeu o contrato de Mamáev, assinalando que vai "adotar todas as sanções possíveis".

Os dois futebolistas tinham sido notificados para prestar declarações, às 18 horas locais, sendo que Mamáev marcou presença na sessão, mas Kokorin não compareceu.

Polícia russa ameaça deter futebolistas

A polícia russa anunciou esta quarta-feira que vai deter os futebolistas Alexandr Kokorin e Pavel Mamaev, jogadores do Zenit de São Petersburgo e Krasnodar, respetivamente, caso não compareçam voluntariamente para prestar declarações às autoridades.

O porta-voz da polícia moscovita, Yuri Titov, deu a possibilidade aos dois futebolistas para se apresentarem na esquadra até às 18 horas desta quarta-feira, tendo a polícia aberto um processo contra os jogadores por prática de vandalismo, cuja moldura penal pode ascender a vários anos de prisão.