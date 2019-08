Lille enche os cofres com Leão e Pépé

Hoje às 15:06 Facebook

Atacante português rende 35 milhões e já foi apresentado esta quinta-feira no Milan. Avançado marfinense está prometido ao Arsenal por 80 milhões.

Ao cabo de um a época no Norte de França, um ano depois de ter rescindido unilateralmente com o Sporting, por justa causa, na sequência dos ataques a Alcochete, Rafael Leão muda-se para a liga italiana e assina contrato de cinco épocas com o A.C. Milan. O Lille encaixa 35 milhões de euros.

Ainda esta quinta-feira deverá ser formalizada mais uma transferência de muitos muitos milhões para os cofres do LOSC. A chegada de Nicolas Pépé ao Arsenal está para ser anunciada ainda esta quinta-feira. O atacante marfinense, de 24 anos, vai assinar contrato de cinco temporadas.

O clube francês já procedeu a toda a tramitação documental e o Pépé está na iminência de ser apresentado pelo Arsenal. O trespasse ascenderá a 80 milhões de euros, mais prémio por objetivos, ainda não revelados.

Com a saída da dupla atacante da última época, o vice-campeão de França já sonda o mercado para rendição. Segundo o L'Équipe, um alvo está identificado: Yusuf Yazici, do Trabzonspor; Problema: o clube turco reclama agora pelo avançado de 22 anos mais do que os 15 milhões de euros tabelas nas primeiras negociações.

Exigências de última hora já levaram o Lille a desistir de outro alvo, o médio ofensivo Dodi Lukebakio, finalmente transferido do Warford para o Hertha Berlim, por 20 milhões de euros.