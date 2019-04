Lille goleia Paris Saint-Germain e impede festa do título

Ontem às 23:37 Facebook

O português José Fonte contribuiu este domingo com um golo para a goleada do Lille sobre o líder Paris Saint-Germain, por 5-1, na 32.ª jornada da Liga francesa, num potencial jogo de festa do título transformado em pesadelo.

Ao Paris Saint-Germain bastava um ponto para celebrar a virtual conquista do bicampeonato gaulês, mas o Lille, de José Fonte, Xeka, que saiu lesionado, e Rui Fonte, chamado a jogo aos 66 minutos, não o permitiu e mostrou a razão de estar no segundo lugar.

O campeão francês, que não perdia por 5-1 desde 2000, tem como atenuantes os vários incidentes ao longo da partida, como o autogolo do belga Thomas Meunier, que saiu lesionado, aos 24, tal como o brasileiro Thiago Silva, aos 16, e a expulsão do espanhol Juan Bernat, autor do golo, aos 36, mas não explica tudo.

Os golos do Lille foram marcados por Meunier, na própria baliza aos sete minutos, pelo costa-marfinense Nicola Pépé, aos 51, Jonathan Bamba, aos 65, pelo brasileiro Gabriel, aos 71, e José Fonte, aos 84. O espanhol Juan Bernat marcou para o PSG aos 11 minutos.

O Lille segue na segunda posição da liga gaulesa, com 64 pontos, a 17 do líder Paris Saint-Germain (que tem menos um jogo), e ficou mais perto de assegurar uma vaga para a Liga dos Campeões de 2019/20, face aos oito pontos de avanço sobre o Lyon (3.º), derrotado na sexta-feira em Nantes (2-1).

O Saint-Étienne venceu por 3-0 o Bordéus, treinado pelo português Paulo Sousa, com golos do tunisino Wahbi Khazri, aos 56 minutos, de grande penalidade, e Mathieu Debuchy, aos 74 e 90, e consolidou o seu quarto posto, com 53 pontos.

Após três empates e uma vitória, o Bordéus somou o primeiro desaire e segue isolado no 13.º lugar do campeonato gaulês, com 38 pontos.

O Montpellier, com o português Pedro Mendes a titular, venceu em casa o Toulouse, por 2-1, com golos do tunisino Ellyes Skhiri, aos 54 minutos, e do camaronês Camara, aos 77. O golo do Toulouse foi marcado por Kalidou Sidibé, aos 65 minutos.

Com os três pontos somados, o Montpellier subiu ao sexto posto, superando o Reims (atual sétimo), que empatou a 0-0 em casa do Mónaco, enquanto o Toulouse segue no 14.º posto, com 35.

Rennes e Nice empataram a 0-0 e seguem na zona tranquila da tabela classificativa, respetivamente em 10.º e 8.º lugares, com 43 e 48 pontos.