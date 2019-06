Linarez vence ao sprint em Ovar

Hoje às 19:13 Facebook

O venezuelano Leangel Linarez (Kuota/Construcciones Paulino) venceu esta quinta-feira a segunda etapa do Grande Prémio de ciclismo JN, batendo os adversários ao sprint na chegada a Ovar. Rafael Reis (W52/FC Porto) conservou a camisola amarela.

Numa etapa de 178 quilómetros, com partida em Viana do Castelo e marcada por condições atmosféricas muito adversas, o corredor sul-americano, que já na etapa de quarta-feira tinha feito segundo lugar, acabou hoje por bater a concorrência com uma arrancada decisiva.

Na roda de Linarez chegaram Rafael Silva (EFAPEL) e João Matias (Vito/Feirense), que tinha vencido a etapa anterior, completando, respetivamente, o pódio do dia.

Na geral, Rafael Reis continua com a camisola amarela vestida, seguido por Joni Brandão (EFAPEL), com mais três segundos, e pelo companheiro de equipa António Carvalho, que tem mais cinco do que o líder.