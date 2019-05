Lincoln de malas feitas para o Santa Clara

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 11:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio ofensivo brasileiro chegou a ser apontado como um dos jogadores mais promissores do Grémio.

Chega ao fim a ligação de Lincoln ao Grémio. O JN sabe que o médio ofensivo, de 20 anos, que nas últimas duas temporadas esteve emprestado ao Caykur Rizespor, da Turquia, e depois ao América-MG, da segunda liga brasileira, não entra nos planos do treinador do Grémio, Renato Portaluppi, e já acertou todos os pormenores para assinar com o Santa Clara.

Ao serviço dos tricolores, Lincoln soma seis golos em 66 jogos realizados.