Lindelöf renova contrato com o Manchester United

Hoje às 17:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional sueco Victor Lindelöf, que trocou o Benfica pelo Manchester United em 2016, renovou contrato por mais três temporadas com os red devils, com mais uma de opção.

"Desde o dia em que cheguei que me senti em casa. Adoro jogar futebol e o meu objetivo é ajudar a equipa a conquistar troféus, além de retribuir todo o apoio dos adeptos", afirmou o central nórdico, em declarações reproduzidas no site oficial do United.

Lindelöf, de 25 anos, tinha vínculo com o emblema inglês até 2021, tendo agora prolongado a ligação até 2024, depois de há três anos ter deixado a Luz para rumar a Old Trafford, por 35 milhões de euros.

Desde que chegou a Inglaterra, o defesa disputou 74 partidas com camisola dos red revils e apontou um golo.