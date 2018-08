Lionel Messi bisa e faz golo seis mil do Barcelona

Hoje às 00:03 Facebook

O FC Barcelona iniciou este sábado a defesa do titulo espanhol com um triunfo por 3-0 frente ao Alavés, com dois golos de Lionel Messi, o primeiro dos quais o número seis mil dos catalães no campeonato, e um de Philippe Coutinho.

O argentino 'desbloqueou' o jogo com o Alavés, em Camp Nou, aos 64 minutos, na marcação de um livre direto, em que fez a bola passar por baixo da barreira.

O português Nelson Semedo foi titular na equipa catalã, mas foi substituído ao intervalo pelo brasileiro Philippe Coutinho, que elevou a vantagem do FC Barcelona para 2-0, aos 83 minutos, a passe do compatriota Arthur, que também saiu do banco.

O FC Barcelona sentenciou o encontro em 3-0 já no período de descontos, novamente por Lionel Messi, que correspondeu da melhor forma a uma solicitação do uruguaio Luiz Suárez.

Nos restantes encontros do dia, a Real Sociedad venceu em casa do Villarreal, por 2-1, com o português Kévin Rodrigues no banco, e Celta de Vigo e Espanyol empataram a 1-1, no Estádio dos Balaídos