Lisandro Lopez é nome de rua

Lisandro Lopes está na rua... na placa de uma rua, bem entendido! Tetracampeão ao serviço do F. C. Porto (2006-2009), agora campeão da Argentina pelo Racing Club, "Licha" foi celebrado de forma singular pelos adeptos do clube de Avellaneda. Uma "calle" das cercanias do estádio foi batizada com o nome do atacante.

Regressado, em 2016, ao clube que o viu nascer para o futebol, Lisandro Lopez continua a escrever a história de uma carreira de sucesso. "Licha", como também já era tratado no F. C. Porto, ou "avôzinho" (36 anos), como agora, carinhosamente, se lhe dirigem os adeptos do Racing, foi o melhor marcador do campeonato da Argentina e isso foi festejado com toda a dignidade pelos "inchas".

À imagem do que já tinham feito com Diego Milito, agora diretor desportivo do clube, os adeptos rebatizaram um rua próxima do Estádio Juan Domingo Perón com o nome de Lisandro Lopez. Tudo com a solenidade devida ao grande goleador, com cerimónia, descerramento de placa e todas as formalidades.