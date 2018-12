Lito Vidigal: "Vivemos em Setúbal, um terra de machos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:13 Facebook

No final do encontro com o Benfica, Lito Vidigal garantiu que os jogadores sadinos não foram agressivos mas sim "intensos" e acusou o Benfica de fazer antijogo.

"Fizemos um jogo com qualidade, intenso. Tenho jogadores que são homens, intensos, agressivos, mas não são maldosos. É uma equipa combativa. Vivemos em Setúbal, é uma terra de pescadores, homens, machos e temos de nos adaptar à cultura da cidade. É por isso que jogadores são reconhecidos, pela atitude que temos posto nos jogos", começou por dizer o técnico.

O treinador do V. Setúbal acusou ainda a equipa encarnada de ter feito antijogo.

"Foi bem disputado, muito equilibrado. Rematámos mais vezes à baliza. Em cartões amarelos tivemos três e o Benfica quatro, isto quer dizer que foi equilibrado. As melhores oportunidades no final da partida foram as nossas. Conhecemos as diferenças, mas o Benfica fez antijogo no final do Benfica. Se fossemos nós era antijogo. Como foi o Benfica foi a estratégia. Não pensem que não conseguimos perceber as coisas. Os jogadores foram bravos, ambiciosos, criámos situações para finalizar. Há que dar os parabéns à massa adepta do Vitória. Equipa bate-se, é guerreira e merece os adeptos que temos tido", disse Lito Vidigal.