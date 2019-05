Hoje às 10:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Os goleadores Salah e Firmino falharam o jogo, mas surgem nos bastidores das celebrações pela épica reviravolta na eliminatória, que apurou o Liverpool para a final da Liga dos Campeões. Um dos heróis da partida em Anfield, o lateral Alexander-Arnold, autor de duas assistências, leva as mãos à cabeça ainda incrédulo com o feito conseguido.

O jogo entre o Liverpool e o Barcelona, desta terça-feira, vai certamente figurar para eternidade como um dos mais marcantes da história da Liga dos Campeões. Depois de terem perdido por 3-0 em Barcelona, os reds assinaram uma "remontada" marcante contra Messi e companhia.

No final da partida, longe dos principais holofotes, a equipa do Liverpool continuou a festejar no balneário, imagens partilhadas agora pelo clube nas redes sociais.