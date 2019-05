Liverpool chamado ao debate sobre o Brexit

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:58 Facebook

A noite épica do Liverpool em Anfield frente ao Barcelona foi usada no debate desta quarta-feira sobre o Brexit, em Inglaterra, como arma de arremesso entre a primeira-ministra Theresa May e a oposição.

É um dos grandes temas do dia. O Liverpool assegurou um lugar na final da Liga dos Campeões depois de conseguir uma reviravolta épica frente ao Barcelona em Anfield. Depois de na primeira mão terem perdido em Camp Nou por 3-0, os reds, sem Salah nem Firmino, receberam e venceram os catalães por 4-0.

Ora, em dia de debate sobre o Brexit, o tema veio à tona no Parlamento Britânico. Jeremy Corbyn, líder da oposição, sugeriu à primeira-ministra Theresa May pedir indicações a Klopp, treinador do Liverpool, para conseguir bons resultados na Europa. "Tendo em conta o incrível desempenho do Liverpool talvez a primeira-ministra pudesse pedir algumas dicas a Jurgen Klopp sobre como obter um bom resultado na Europa", atirou.

Contudo, o líder do Partido Trabalhista não ficou sem resposta: "A vitória do Liverpool mostra que é possível garantir um triunfo se todos se unirem, mesmo quando todos dizem que está tudo acabado, quando a oposição europeia pensa que já ganhou e quando o tempo está a esgotar-se e parece melhor admitir a derrota", ripostou Theresa May.