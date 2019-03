Liverpool com mais três armas apontadas ao Dragão

Hoje às 18:24 Facebook

Joe Gomez, Alexander Arnold e Shaqiri recuperaram de lesões, retomaram os treinos e estarão aptos para a eliminatória com o F. C. Porto.

Jurgen Klopp, treinador dos "reds", congratulou-se com o regresso dos jogadores aos treinos, especialmente do lateral direito Joe Gomez, uma "mota" de 21 anos e de muita cilindrada, que falhou as últimas 15 semanas de competição. "Está a readaptar-se ao treinos", afirmou o técnico alemão, que ainda não deverá poder contar com o internacional inglês para o jogo deste domingo, no qual os "reds" defenderão a liderança da liga inglesa, em casa, com o Tottenham, terceiro classificado da Premier League.

Outro "golden boy", o também defesa Alexander-Arnold, de 20 anos, e o médio internacional suíço Xherdan Shaqiri, de 27 anos, também deverão ter de recuperar a melhor física para poderem voltar à competição.

"Treinaram todos pela primeira vez, temos de ver como reagem", disse Jurgen Klopp. O treinador alemão confia na breve prontidão dos jogadores, que já deverão estar completamente aptos à competição para o duplo confronto com o F. C. Porto, a 9 e 16 de abril próximos, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Até lá, o Liverpool tem mais em que pensar, nos dois jogos que se seguem para a Premier League e na corrida pelo título inglês, a par do Manchester City, segundo classificado, com menos dois pontos mas também menos um jogo. Além do jogo deste sábado, em Anfield, com o Tottenham (terceiro, já a 15 unidades), os "reds" deslocam-se a Southampton (dia 5, sexta-feira), antes da receção ao F. C. Porto, na terça-feira seguinte, para a primeira mão dos quartos de final da Champions.