Liverpool contrata Fabinho ao Mónaco por 50 milhões de euros

O futebolista brasileiro Fabinho vai deixar o Mónaco, equipa orientada pelo técnico português Leonardo Jardim, para se transferir para o Liverpool, finalista da Liga dos Campeões, anunciaram os dois clubes.

"É algo que sempre quis. É uma equipa gigante. As infraestruturas do clube são excecionais", escreveu o médio brasileiro de 24 anos numa rede social, debaixo de uma foto em que aparece a assinar contrato com os "reds".

Fonte próxima do clube monegasco revelou que a transferência de Fabinho, que chegou em 2013 ao Principado, ascende a 50 milhões de euros, além de outros bónus por objetivos inseridos num contrato válido para as próximas cinco épocas.

"Contratámos um jogador fantástico, que é também uma pessoa fantástica", reagiu o treinador alemão Jurgen Klopp no sítio do clube, destacando a reputação de que goza Fabinho e que chegou aos ouvidos dos responsáveis do Liverpool como "jogador-chave no balneário, cuja atitude nos treinos é exemplar".

Em 225 jogos pelo Mónaco, Fabinho marcou 29 golos e fez 21 passes decisivos, além de ser o marcador de serviço dos penáltis, suscitando o interesse de dois clubes de topo como o Paris Saint-Germain e o Atlético Madrid, detentor da última edição Liga Europa de futebol, ao bater na final o Marselha.

"A vinda de Fabinho vai tornar-nos mais fortes. Somos obrigados a contratar jogadores e pessoas do mais alto nível possível", rematou Jurgen Klopp, para quem o brasileiro é um jogador "muito forte taticamente, experiente, apesar de ser um jovem, habituado a jogar para ganhar e que pode exibir-se a alto nível nas posições 6, 8 e 2".