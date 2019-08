Liverpool e Chelsea à conquista da Supertaça Europeia na Turquia

Hoje às 09:34 Facebook

Liverpool, campeão europeu, e Chelsea, vencedor da Liga Europa, vão disputar, quarta-feira, pelas 20 horas, em Istambul, na Turquia, mais uma final exclusivamente inglesa e procurar resgatar a Supertaça Europeia, que tem sido dominada pelas equipas espanholas na última década.

Os "reds" e os "blues" a discutem a sucessão ao Atlético de Madrid, detentor do troféu arrecadado no ano passado, com uma vitória sobre o Real Madrid, por 4-2.

O Liverpool procura um quarto troféu, depois das conquistas de 1977, 2001 e 2005, perante Hamburgo, Bayern Munique e CSKA Moscovo, respetivamente, tendo ainda registado dois desaires, em 1978, com os belgas do Anderlecht, e 1984, ante os italianos da Juventus.

Por seu lado, o Chelsea tentará repetir o único triunfo na prova, alcançado em 1998, diante do então vencedor da Liga dos Campeões, Real Madrid. O golo do uruguaio Gustavo Poyet foi suficiente para garantir a vitória por 1-0 dos londrinos, que, posteriormente, perderam a Supertaça Europeia em dois anos seguidos, para Atlético de Madrid (2012) e Bayern Munique (2013), neste último sob o comando de José Mourinho.

O Liverpool, liderado pelo alemão Jurgen Klopp, chega à Supertaça com o estatuto de campeão europeu, graças à vitória por 2-0 sobre o Tottenham, na final da última edição da Champions, que teve lugar em Madrid.

Este será o segundo troféu que o vice-campeão inglês vai disputar neste arranque de época, depois de ter perdido a "Community Shield", a supertaça daquele país, para o campeão Manchester City, no desempate por grandes penalidades.

Já o Chelsea - que inicia a temporada com um novo timoneiro, o ex-jogador do clube Frank Lampard, que substituiu o italiano Maurizio Sarri - ergueu a taça da Liga Europa, em Baku, no Azerbaijão, em nova decisão exclusivamente inglesa, diante do Arsenal, que terminou com triunfo dos "blues" por 4-1.

Certo é que a 44.ª Supertaça Europeia será levantada por uma equipa inglesa, algo que apenas sucedeu em sete ocasiões. Além das três conquistas do Liverpool e do triunfo do Chelsea, também Nottingham Forest (1979), Aston Villa (1982) e Manchester United (1991) ergueram a taça.

De resto, na última década, o domínio espanhol acentuou-se, sendo que, neste período, apenas houve um vencedor de outro de país, o Bayern Munique, em 2013. As restantes nove edições dos últimos 10 anos foram repartidas de igual forma pelos três gigantes de Espanha: Barcelona (2009, 2011 e 2015), Atlético de Madrid (2010, 2012 e 2018) e Real Madrid (2014, 2016 e 2017).

Em Portugal, o F. C. Porto é o único clube detentor deste troféu, conquistado em 1987, numa altura em que a prova se disputava a duas mãos. Os dragões impuseram-se aos holandeses do Ajax, com vitórias fora e em casa por 1-0, com golos de Rui Barros e Sousa, respetivamente.

Eis os vencedores da Supertaça Europeia:

2017/18 Atlético de Madrid (Espanha)

2016/17 Real Madrid (Espanha)

2015/16 Real Madrid (Espanha)

2014/15 Barcelona (Espanha)

2013/14 Real Madrid (Espanha)

2012/13 Bayern de Munique (Alemanha)

2011/12 Atlético de Madrid (Espanha)

2010/11 Barcelona (Espanha)

2009/10 Atlético de Madrid (Espanha)

2008/09 Barcelona (Espanha)

2007/08 Zenit São Petersburgo (Rússia)

2006/07 AC Milan (Itália)

2005/06 Sevilha (Espanha)

2004/05 Liverpool (Inglaterra)

2003/04 Valência (Espanha)

2002/03 AC Milan (Itália)

2001/02 Real Madrid (Espanha)

2000/01 Liverpool (Inglaterra)

1999/00 Galatasaray (Turquia)

1998/99 Lazio (Itália)

1997/98 Chelsea (Inglaterra)

1996/97 FC Barcelona (Espanha)

1995/96 Juventus (Itália)

1994/95 Ajax (Holanda)

1993/94 AC Milan (Itália)

1992/93 Parma (Itália)

1991/92 FC Barcelona (Espanha)

1990/91 Manchester United (Inglaterra)

1989/90 AC Milan (Itália)

1988/89 AC Milan (Itália)

1987/88 Malines (Bélgica)

1986/87 F. C. PORTO

1985/86 Steaua Bucareste (Roménia)

1984/85 (não se disputou)

1983/84 Juventus (Itália)

1982/83 Aberdeen (Escócia)

1981/82 Aston Villa (Inglaterra)

1980/81 (não se disputou)

1979/80 Valência (Espanha)

1978/79 Nottingham Forest (Inglaterra)

1977/78 Anderlecht (Bélgica)

1976/77 Liverpool (Inglaterra)

1975/76 Anderlecht (Bélgica)

1974/75 Dínamo Kiev (URSS)

1973/74 (não se disputou)

1972/73 Ajax (Holanda)

1971/72 Ajax (Holanda) *

* - A UEFA não considera esta edição como oficial.