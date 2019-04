Liverpool ganha antes de receber o F. C. Porto

Hoje às 23:00 Facebook

O Liverpool, que recebe na terça-feira o F. C. Porto na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, bateu, esta noite de sexta-feira, fora, o Southampton, por 3-1, em jogo da 33.ª jornada da Liga inglesa, e continua na corrida ao título.

Os "reds" foram surpreendidos pelo adversário com um golo do irlandês Shane Long, aos nove minutos, mas ainda antes da pausa igualaram, pelo guineense Naby Keita.

No segundo tempo, a formação comandada pelo alemão Jurgen Klopp pressionou mais no ataque, com os frutos a serem colhidos na reta final. O egípcio Mohamed Salah concretizou a volta ao marcador, aos 80 minutos, num remate à entrada da área, e Jordan Henderson confirmou o triunfo, a quatro minutos do final do tempo regulamentar.

Com este triunfo, a equipa de Anfield Road assumem a liderança, à condição, com 82 pontos, mais dois que o Manchester City, que tem menos um jogo.