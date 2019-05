Liverpool perde "bónus" de Coutinho ao eliminar o Barcelona

Hoje às 19:26 Facebook

Se o futebolista internacional brasileiro, transferido no ano passado, vencesse a Champions pelo clube catalão, os "reds" teriam um brinde de 5,23 milhões de euros. Para o gigante inglês, são "peanuts"!

Com a espetacular "remontada" (0-3, 4-0) que lhe permitiu eliminar o Barça e qualificar-se para a final da Liga dos Campeões, o Liverpool teve o reverso da moeda, pois perdeu uma das cláusulas, no total de 40 milhões de euros, indexadas à transferência de Philippe Coutinho para o clube da Catalunha, ocorrida em janeiro de 2018, por 120 milhões de euros.

O bónus previa uma transferência de 5,23 milhões de euros para os cofres do Liverpool se Coutinho fosse campeão europeu pelo Barça. Nada, afinal, que os administradores do clube inglês lamentem, visto que a qualificação para final de Madrid, só por si, já tem a consolação de um prémio de 15 milhões, sem contar com outros valores intangíveis e outro bem palpável, como a habilitação ao cheque de quatro milhões de euros que a UEFA endossará ao vencedor do torneio.