Liverpool: Um F1 que se dá mal no trânsito

Carlos Carvalhal é voz autorizada para falar sobre o Liverpool. O treinador ganhou aos "red devils" (1-0) na época passada, quando estava no comando do Swansea, e, no final dessa partida, utilizou uma analogia para explicar o sensacional triunfo.

"O Liverpool é um Fórmula 1, mas se ficar preso no trânsito de Londres às seis da tarde não anda". Na antecâmara da visita do F. C. Porto a Anfield Road, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o técnico aceitou o desafio do JN e esmiuçou as principais caraterísticas da equipa de Jurgen Klopp. O nível de exigência que se coloca aos dragões, todos sabem, é de grau máximo, e só um F. C. Porto ao mais alto nível, concentrado e eficaz poderá manter a discussão aberta para o segundo jogo, no Dragão.

Organização ofensiva - Fortes entre linhas

Os três avançados preferem jogar por dentro e têm grande capacidade para jogar entre linhas, combinando muito bem entre eles. Todos apresentam capacidade para fazer movimentos de rotura entre os defesas. No lado esquerdo, Mané vem para dentro (não como Brahimi para organizar, mas sim para se meter entre os defesas e ir para golo) para dar o corredor ao lateral esquerdo Robertson, que é muito ofensivo e profundo. No entanto, Robertson está castigado e será, à partida, substituído por Alberto Moreno, um lateral que ataca bem, embora não seja tão intenso. No lado direito, Salah como prefere receber um pouco mais aberto para encarar os defesas no 1x1, o lateral Alexander-Arnold joga mais de segunda vaga.

O meio-campo é formado por um (Henderson) mais dois (Milner e Wijnaldum) com Wijnaldum muitas vezes a quebrar linhas, principalmente quando Firmino sai em apoio ou para zonas laterais. São médios com grande capacidade de remate e que garantem sempre um equilíbrio importante na perda da bola. Procuram sair a jogar de trás e gostam de espaço, porque são intensos e muito rápidos a decidir e a desmarcar. Não gostam muito do "trânsito das seis da tarde em Londres". Com esta dificuldade tentam buscar desmarcações nas costas dos defesas através das roturas dos três avançados.

Organização defensiva - Pressão alta na saída

Defendem em 4x3x3 e procuram pressionar na saída em construção do adversário. São muito fortes neste momento e roubam muitas bolas para sair em transição rápida. O Liverpool é uma equipa junta e não é nada fácil entrar no seu bloco, mas a ideia pode ser "chamá-los" a um lado e depois circular a bola rapidamente para o lado contrário. Porque tanto Mané como Salah não defendem bem e estrategicamente ficam em zonas mortas para preparar o contra-ataque (atenção), mas, contra laterais profundos, o Liverpool desequilibra-se nos corredores, isto se as equipas conseguirem variar o centro de jogo rapidamente, senão os três médios compensam bem estes espaços.

Transição defensiva - Reação à perda

São muito equilibrados e reagem intensamente (entenda-se intensamente não como uma corrida cega, mas sim organizada coletivamente) à perda da bola - atenção, fazem muitos golos assim, mas, se o adversário conseguir tirar a bola da zona de pressão, podem sofrer com ações rápidas, principalmente nas costas de Robertson e mesmo de Arnold, pelo facto de os laterais avançarem no terreno e os avançados estarem por dentro em organização ofensiva, não podendo ajudar os laterais.

Transição ofensiva - Trio atacante é letal

Muito perigosos. Porquê? Como dissemos antes, Salah e Mané não defendem muito e ficam em zonas mortas. São as referências para sair em transição ofensiva rápida. Salah, Mané e Firmino com espaço são letais. Quando se joga com o Liverpool é preciso estar sempre muito equilibrado para no momento da perda de bola ter sempre jogadores no equilíbrio perto de Salah, Firmino e Mané e não os deixar iniciar os contra-ataques.

Bolas paradas - Exímios e altos

Têm excelentes marcadores (Alexander-Arnold e Milner) e os defesas centrais, Van Dijk e Matip, são muito altos e bons cabeceadores.

Análise recolhida por Arnaldo Martins