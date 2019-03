Liverpool vence com autogolo nos descontos e leva Klopp à loucura

Nuno Barbosa Hoje às 20:50 Facebook

Protegido pela sorte, o Liverpool lidera à condição a "Premier League". Adversário do F. C. Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões sofreu, mas venceu o Tottenham por 2-1

O jogo estava quebrado e o Liverpool apostava tudo no ataque para meter pressão no Manchester City, numa corrida cada vez mais a dois pelo lugar mais alto do pódio do campeonato inglês.

Diz a sabedoria popular que "a sorte protege os audazes". E assim foi. Com o marcador a assinalar 1-1, já nos descontos, Mohamed Salah cabeceou um cruzamento vindo da esquerda e, com muito azar à mistura, Toby Alderweireld meteu a bola na própria baliza. O Liverpool fazia, assim, o 2-1 e pouco depois veio o apito final. O treinador dos reds, Jurgen Klopp, não conteve as emoções.

Para trás ficava um jogo em que o Liverpool se adiantou cedo no marcador, pelo inevitável Firmino, aos 16 minutos. Foi um cabeceamento certeiro, no único golo da primeira parte. Na etapa complementar, foi outro brasileiro que atirou a contar: Lucas Moura deu o empate ao Tottenham.

Com estes três pontos, o adversário do F. C. Porto na Liga dos Campeões isolou-se na liderança da Premier League, com mais dois pontos do que o Manchester City, de Bernardo Silva, que ainda tem um jogo a menos.

Também neste domingo, o Chelsea foi a Gales vencer o Cardiff por 2-1. Aos 46 minutos, Víctor Camarasa pôs a equipa da casa em vantagem, mas nos instantes finais os londrinos operaram a reviravolta, com golos de César Azpilicueta (84 m) e Loftus-Cheek (90+1 m).