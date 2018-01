LNEC garante que adeptos não estiveram em perigo no Estoril

Hoje às 17:58 Facebook

Relatório preliminar do Laboratório Nacional de Engenharia Civil sobre a bancada no Estádio António Coimbra da Morta diz que segurança dos adeptos do F.C. Porto no Estoril nunca esteve em causa.

"Não foram detetadas [nfr: na estrutura da bancada] evidências de comportamento estrutural anómalo, ie: nem nas visitas de inspeção realizadas ao local foram observados indícios de comportamento deficiente da estrutura; nem foi, até à data, fornecido ao LNEC nenhuma informação que indicie algum comportamento anómalo no passado", lê-se no relatório dos técnicos do LNEC.