"Loco" Abreu bate recorde ao assinar pelo 26.º clube de futebol

O futebolista uruguaio Sebastián "Loco" Abreu assinou esta quarta-feira pelo 26.º clube da sua carreira, um novo recorde mundial, comprometendo-se por um ano com o Audax Italiano da primeira divisão do Chile.

Este ano, o avançado de 41 anos esteve seis meses no Puerto Montt, da segunda divisão chilena, no qual foi o melhor marcador da competição, com 11 golos. Números que aumentaram o seu recorde pessoal para mais de 400 golos na carreira, que começou em 1994 no Defensor Sporting do seu país.

"El Loco" Abreu, como ficou conhecido no futebol, representou a seleção do Uruguai por mais de 70 vezes, destacando-se os Mundiais da Coreia e Japão em 2002 e da África do Sul em 2010, quando a equipa "celeste" foi quarta, tendo sido autor do golo - penálti decisivo à "Panenka" - que valeu o apuramento nos "quartos" frente ao Gana: disputou ainda três edições da Copa América, vencendo a de 2011.

Entre as mais de duas dezenas de clubes que representou registam-se passagens pelos campeonatos da Argentina, Chile, Brasil, México, Uruguai, Paraguai, Equador, El Salvador, Espanha, Grécia e Israel.

"A 9 de janeiro começa a pré-temporada, com muitos sonhos e ilusão. Força Audax", escreveu "El Loco" Abreu na sua conta no Twitter, confirmando a chegada ao clube.

Já a sua nova equipa congratulou-se pelo facto de o seu novo reforço entrar no livro de recordes do Guiness como o futebolista da história que representou mais clubes. O anterior recorde era partilhado com o guarda-redes alemão Lutz Pfannenstiel.