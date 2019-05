Ogier confiante para o Rali de Portugal

Hoje às 09:50 Facebook

Piloto francês mantém uma ligação especial com a prova portuguesa

O francês Sébastien Ogier (Citroën C3) defende que o facto de ser líder do campeonato não lhe vai "facilitar a vida no rali de Portugal", pois vai ser obrigado "a abrir a estrada no primeiro dia" da prova.

O detentor do cetro diz que "para somar muitos pontos" nesta sétima ronda do Mundial de ralis terá de "terminar o mais à frente possível na sexta-feira".

"Portugal é um rali de que sempre gostei. Tive bons desempenhos no passado e, por isso, é bastante agradável regressar, apesar de estar consciente de que o facto de liderar o campeonato não me vai facilitar a vida este ano", referiu, à Lusa, o piloto nascido em Gap, uma pequena vila nos Alpes franceses.

O piloto francês mantém uma ligação especial com a prova portuguesa, pois foi no Algarve que festejou a primeira vitória no Mundial de Ralis, quando a prova se disputava no Sul, onde "gostava mais do piso".

Sébastien Ogier lidera o Mundial com 122 pontos, mais 10 do que o estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) e 12 em relação ao belga Thierry Neuville (Hyundai i20), vencedor em 2018.

O Rali de Portugal é a sétima ronda do campeonato do mundo e decorre de 31 de maio a 2 de junho.

Programa:

Sexta-feira, 31 maio:

09:48 -- PEC 1 Lousã 1 (12,35 km)

10:32 -- PEC 2 Góis 1 (18,78 km)

11:20 -- PEC 3 Arganil 1 (14,44 km)

13:51 -- PEC 4 Lousã 2 (12,35 km)

14:35 -- PEC 5 Góis 2 (18,78 km)

15:23 -- PEC 6 Arganil 2 (14,44 km)

19:03 -- PEC 7 Lousada (3,36 km) - Superespecial

Sábado, 1 junho:

08:38 -- PEC 8 Vieira do Minho 1 (20,53 km)

09:31 -- PEC 9 Cabeceiras de Basto 1 (22,22 km)

10:47 -- PEC 10 Amarante 1 (37,6 km)

15:08 -- PEC 11 Vieira do Minho 2 (20,53 km)

16:01 -- PEC 12 Cabeceiras de Basto 2 (22,22 km)

17:17 -- PEC 13 Amarante 2 (37,6 km)

Domingo, 2 junho:

08:25 -- PEC 16 Montim 1 (8,76 km)

09:08 -- PEC 17 Fafe 1 (11,18 km)

09:49 -- PEC 18 Luílhas (11,89 km)

10:35 - PEC 19 Montim 2 (8,76 km)

12:18 -- PEC 20 Fafe 2 (11,18 km) - Power Stage

Nota: O rali previa duas classificativas em Vila Nova de Gaia (14 e 15) que foram retiradas.