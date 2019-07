Lopetegui "caça" ex-leão e dragões ganham concorrência por médio do Nantes

Hoje às 21:37 Facebook

F. C. Porto também se mexeu no mercado de transferências para emprestar André Pereira ao V. Guimarães. No reino do leão é de Bruno Fernandes que se fala e, nas águias, Grimaldo mostra-se apostado em continuar.

F. C. Porto: Rongier, médio do Nantes, está bem referenciado pelos dragões, mas a concorrência pelo jogador está a aumentar. Que Saint-Étienne e Marselha estão na corrida, isso já se sabia, mas agora também há que contar com o Lyon, que perdeu o médio Nabil Fekir para o Bétis, e agora está de olhos postos em Rongier, conforme dá conta o L'Èquipe.

Sporting: Frederico Varandas subiu a fasquia ao Manchester United, ao afirmar publicamente que por 62 milhões de euros "Bruno Fernandes não sai de certeza".

Benfica: Grimaldo é pretendido, entre outros, pelo Nápoles, mas esta segunda-feira explicou que não pensa em deixar a Luz. "Só penso no Benfica", afirmou o lateral aos jornalistas que acompanham o estágio das águias, nos Estados Unidos.

V. Guimarães: O avançado André Pereira é reforço do clube minhoto para 2019/20, por empréstimo do F. C. Porto, e até já está em Guimarães a treinar sob as ordens de Ivo Vieira. "Estou de corpo e alma aqui para ajudar o Vitória a conquistar grandes feitos. A minha ambição é poder ajudar o Vitória a atingir os objectivos propostos", afirmou o avançado ao site vitoriano.

Famalicão: Toni Martínez, avançado espanhol, de 22 anos, assinou por três temporadas, após ter representado três equipas espanholas (Valladolid, Rayo Majadahonda e Lugo), por empréstimo do West Ham, nas últimas três temporadas.

Aves: Kevin Yamga, extremo francês de 22 anos, assinou por três temporadas. Nos quadros do Chievo desde 2013, tem sido sucessivamente emprestado e, na pretérita temporada, alinhou nos franceses do Châteauroux, onde realizou 21 jogos e apontou um golo.

Gençlerbirligi: Sem revelar pormenores do negócio, o Glasgow Rangers, da Escócia, confirmou a transferência do extremo português, Daniel Candeias, aos turcos do Gençlerbirligi.

Sevilha: O clube andaluz, treinado por Julen Lopetegui, continua bastante ativo no mercado e o próximo jogador a chegar deverá ser o médio ex-Sporting, Nemanja Gudelj. Segundo informações oriundas de Espanha, o médio já se desvinculou do Guangzhou Evergrande e vai assinar pelo Sevilha, onde jogará, entre outros, com os médios ex-F. C. Porto Fernando Reges e Óliver Torres, bem como com o defesa português ex-Sporting, Daniel Carriço.