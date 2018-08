Lopetegui e Layun felicitam amigos "azuis e brancos"

06 Maio 2018 às 02:32 Facebook

Twitter

O selecionador espanhol de futebol, Julen Lopetegui, e o futebolista mexicano Miguel Layun felicitaram os amigos do F. C. Porto, pela conquista do título de 2017/18 da I Liga portuguesa.

"Parabéns irmãos. Vocês mereciam o título pelo trabalho e tudo o que têm sofrido. Fico de coração cheio ao dizer: FC Porto campeão. Parabéns aos adeptos que se mantiveram sempre ao lado da equipa. Agora sim, todos para Avenida dos Aliados!", escreveu Layun, que começou a temporada nos "azuis e brancos" e rumou em janeiro aos espanhóis do Sevilha.

Além do internacional mexicano, também Lopetegui, que orientou os "dragões" nas épocas 2014/15 e 2015/16, recorreu à rede social Twitter para deixar uma mensagem aos campeões: "Muitos parabéns amigos e FC Porto pelo título conseguido".

O FC Porto conquistou no sábado o seu 28.º título de campeão nacional de futebol, beneficiando do empate 0-0 entre Sporting e Benfica, na 33.ª e penúltima jornada.

Com este resultado, os 'dragões', que vão receber hoje o Feirense, asseguraram uma vantagem de quatro pontos sobre os rivais lisboetas, que só têm mais um jogo por disputar.