Lopetegui precisou de assistência médica após levar uma bolada

O treino de sexta-feira do Sevilha ficou marcado por um momento caricato. Julen Lopetegui, treinador da equipa espanhola, teve de receber assistência médica depois de levar com uma bola na cara.

Segundo o jornal espanhol "AS", a sessão de trabalho do Sevilha começou com um pequeno susto. Julen Lopetegui, ex-treinador do F. C. Porto e Real Madrid, levou uma bolada fortíssima na cara de Daniel Carriço e ficou estendido no chão.

O técnico teve mesmo de receber assistência médica mas tudo não passou de um susto e Lopetegui acabou por recuperar. Este sábado, o Sevilha fez o último treino em Espanha antes de partir para Lagos, no Algarve, onde vai fazer a pré-temporada.