Lopetegui vai ser despedido do Real Madrid, garante jornal espanhol

O Real Madrid vai despedir Julen Lopetegui esta segunda-feira, diz a imprensa espanhola.

A notícia é avançada pelo jornal "ABC", que refere que o espanhol será substituído no cargo por Santiago Hernán Solari, antigo jogador do Real Madrid, que treinava as camadas jovens do clube.

Os dirigentes do Real Madrid estão reunidos e a confirmação do despedimento acontecerá no final da reunião, ainda esta segunda-feira. O jornal desportivo "Marca" confirma que Lopetegui será despedido no final da reunião. O diário desportivo madrileno explica que o anúncio será feito através de comunicado, sem que se realize qualquer conferência de imprensa.

O fim da relação entre Lopetegui e o Real Madrid surge depois de uma onda de maus resultados que culminou com a derrota dos "merengues" frente ao Barcelona, no domingo, por 5-1.

Solari será o substituto de Lopetegui e já vai treinar o Real Madrid na próxima terça-feira, na preparação do jogo para a Taça do Rei, agendado para quarta-feira, frente ao Melilla.

Os primeiros rumores davam conta de que Antonio Conte iria assumir a vaga deixada pelo antigo treinador do F.C. Porto. O "ABC" avança que as negociações entre o Real Madrid e Conte estão longe de ser concretizado. O italiano quer três anos de contrato e o Real Madrid oferece apenas dois, com mais um ano de opção.