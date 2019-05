Loucura em Anfield: Liverpool consegue reviravolta épica frente ao Barcelona

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:55, atualizado às 23:03 Facebook

O Liverpool venceu (4-0) esta terça-feira o Barcelona em Anfield Road e assegurou um lugar na final da Liga dos Campeões. Na primeira mão das meias-finais, a equipa inglesa tinha perdido 3-0 em Camp Nou.

Foi mais uma noite épica e a prova de que tudo pode acontecer no futebol. Depois de ter perdido 3-0 na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões e sem poder contar com Firmino e Salah, as esperanças eram poucas para o Liverpool. Mas a equipa inglesa surpreendeu tudo e todos: recebeu e venceu o Barcelona por 4-0 e assegurou um lugar na final da prova milionária.

Os reds inauguraram o marcador aos sete minutos, por Origi, numa jogada que começou com um passe longo de Van Dijk para Mané. Este serviu Henderson que permitiu a defesa a Ter Stegen, mas na recarga Origi não perdoou. Na segunda parte, a reviravolta. E dois minutos bastaram para o Liverpool empatar a eliminatória, com um bis de Wijnaldum, aos 54 e 56 minutos, na sequência de dois cruzamentos.

Origi inaugurou o marcador e acabou mesmo por ser o herói do encontro. Aos 78 minutos, o avançado aproveitou um erro da defesa dos catalães e, após um canto de Arnold, rematou sem hipótese de defesa para Ter Stegen. O conjunto do alemão Jürgen Klopp conhece o adversário na final esta quarta-feira. O Ajax recebe o Tottenham depois de ter vencido 1-0 em Inglaterra.

Noite épica para o Liverpool e novo pesadelo para o Barcelona. Na época passada, os catalães caíram com estrondo nos quartos de final frente à Roma: após uma vitória por 4-1 na primeira mão, os italianos deram a volta ao vencer em casa por 3-0.

