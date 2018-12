Loucura em Atenas com o apuramento do Olympiacos de Pedro Martins

Ontem às 22:34 Facebook

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, recebeu e venceu, na noite desta quinta-feira, o AC MIlan, por 3-1 e assegurou a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa de futebol. O apuramento espoletou uma onda de loucura em Atenas, contagiando equipa e adeptos do clube grego.

O AC MIlan tombou em Atenas, prosseguindo uma fase negativa, no contexto internacional. O clube italiano perdeu com o Olympiacos, de Pedro Martins, por 3-1, no Estádio Karaiskakis, na Grécia.

Com o resultado, os rossoneros disseram adeus a competição, logo na fase de grupos. Os golos da partida foram marcados por Cisse, Zapata (própria baliza) e Fortounis, a favor dos donos da casa. Zapata fez o dos italianos.

Com o final do jogo, rebentou a festa no recinto, com jogadores e adeptos em ambiente festivo, festejando euforicamente a passagem.