Loucura no Dragão para receber a equipa

O autocarro do F. C. Porto saiu, este domingo, do centro de estágio do Olival para o Dragão, onde foi recebido por milhares de adeptos.

A chegada do autocarro foi entusiasticamente festejada, pelos adeptos portistas que foram para Alameda celebrar a conquista do título de futebol 2017/2018.

A comitiva dos 'azuis e brancos' chegou ao recinto pouco depois das 19:00, depois de ter feito um percurso desde o Centro de Estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, sendo saudada por muitos adeptos durante o caminho.

Na chegada ao Dragão, a euforia instalou-se, com o autocarro que transportava a equipa conseguir 'furar', com alguma dificuldade, pela multidão, que desde o início da tarde se começou a concentrar junto ao recinto.

Além dos cânticos alusivos à conquista do título nacional, houve também as habituais provocações ao rival Benfica, assim como palavras especiais para o técnico Sérgio Conceição e o presidente Pinto da Costa.

Antes, as imediações do estádio começaram a 'pintar-se' com tons azuis e brancos desde o início da tarde, com os adeptos a reunirem-se em torno do recinto exultando a conquista do 28.º título de campeão nacional, e participando nas iniciativas de animação promovidas pelo clube.

Também no exterior do recinto está montado um improvisado corredor e palco, para qual o grupo de trabalho portista se encaminhará no final do desafio com o Feirense, para receber mais um banho de multidão e receber a consagração do título nacional.

O jogo com Feirense está agendado para as 20:15 e terá arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora