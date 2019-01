Loum na órbita do F. C. Porto no último dia do mercado

Hoje às 14:28 Facebook

Cedido pelo Braga ao Moreirense, o médio da Costa do Marfim Mamadou Loum está a motivar conversações entre os dragões e o Braga.

De forma a ter mais um médio defensivo no plantel para concorrer com Danilo, o nome de Loum volta à orbita do F. C. Porto. Segundo apurou o JN, há contactos entre o Braga e os azuis e brancos para a transferência se consumar hoje, precisamente no dia de encerramento do mercado de transferências.

O jogador pertence aos quadros do Braga, joga no Moreirense por empréstimo e tem sido uma das revelações do campeonato.