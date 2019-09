Louvores internacionais para a formação do F. C. Porto

Hoje às 10:27 Facebook

A UEFA distingue o clube do Dragão com o prémio "Melhor Ação Educativa" de 2018-19 e a Associação Internacional para o Desenvolvimento do Futebol premeia José Tavares, coordenador técnico das escolas portistas, com a comenda ao melhor diretor de uma academia de futebol.

José Tavares foi galardoado em Moscovo pela International Football Development Association (Associação Internacional para o Desenvolvimento do Futebol), que enaltece as virtudes das escolas de formação do F. C. Porto, vencedor da Youth League, equivalente à Liga dos Campeões para equipas sub-19. O F. C. Porto é o único clube português que conquistou o troféu.

Segundo o site do F. C. Porto, estas distinções internacionais premeiam a "ação educativa levada a cabo junto dos jogadores da formação".

No âmbito de um projeto da UEFA para o escalão sub-19, na área da formação financeira, o F. C. Porto estendeu o plano a todos os escalões de formação até aos sub-16. Outros temas, designadamente "apostas desportivas e gestão de redes sociais" fizeram parte do plano curricular até aos sub-14.

A UEFA enalteceu o "enriquecimento pessoal" dos jovens dragões.

"O futebol atual há muito que não é apenas aquilo que acontece à flor da relva, pelo que se torna cada vez mais relevante para um clube formador como o nosso oferecer aos nossos jovens oportunidades educativas em valências tão variadas como estas. Este reconhecimento da UEFA motiva-nos a continuar neste caminho para desenvolver uma formação cada vez mais completa", observou José Tavares, coordenador técnico da formação do F. C. Porto.