Lucas emociona-se ao ver e ouvir o relato do terceiro golo frente ao Ajax

O avançado brasileiro Lucas Moura marcou os três golos do Tottenham, na Arena de Amesterdão, que derrotaram o Ajax (2-3), e garantiram a presença do clube inglês na final da Liga dos Campeões.

Uma história bonita, num conto de fadas para recordar mais tarde. O Tottenham, que perdeu na primeira mão com o Ajax (0-1) e que aos 35 minutos perdia por 2-0 (5' de Ligt; 35' Ziyech) em Amesterdão, deu a volta ao resultado e à eliminatória, com três golos na segunda parte.



Lucas Moura foi o herói do jogo ao apontar os três tentos da equipa inglesa. No final do jogo, quando viu o relato e o vídeo do golo, o internacional brasileiro não conseguiu conter as lágrimas.

O Tottenham está pela primeira vez numa final da Liga dos Campeões. O duelo decisivo e 100% inglês, entre Tottenham e Liverpool, está marcado para 1 de junho, no Wanda Metropolitano, em Madrid.

Esta será a segunda vez que dois emblemas ingleses se encontram numa final. A primeira foi em 2007/08 quando o Manchester United bateu o Chelsea, nos penáltis, naquela que foi a primeira de cinco "orelhudas" do português Cristiano Ronaldo.