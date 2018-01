Lucas Viatri atingido com fogo de artifício na cara

JN Hoje às 17:25 Facebook

O avançado argentino de 30 anos Lucas Viatri, que atualmente representa o Peñarol (Uruguai), foi vítima de um acidente com material pirotécnico e ficou irreconhecível.

Viatri estava com a família, em Buenos Aires, a comemorar o Natal quando, ao acender um fogo-de-artifício, foi atingido na cara. O avançado sofreu uma hemorragia num dos olhos, além de ter ficado com duas partes do rosto afetadas por causa do artefacto, ficando irreconhecível.

Um familiar do argentino enviou um comunicado à imprensa local explicando toda a situação.

"Um acertou em sua bochecha e o outro, acima do olho direito, por isso tiveram que lhe dar três pontos na sobrancelha. Em primeira instância, temiam que tivesse danificado a retina, mas isso foi descartado ontem pelo corpo médico do Boca Juniors, que o trata. Ele tem queimaduras de primeiro grau, mas está a melhorar. O especialista que o trata já deixou o Peñarol a par da situação e a recomendação é de que fique mais 10 dias no país e, caso não haja mais inconvenientes, poderia treinar junto de seus companheiros", disse o texto.

Lucas Viatri começou por dar nas vistas no Boca Juniors e representa o Peñarol desde o verão passado.