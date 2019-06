Luciano Vietto e Luís Neto em Alcochete no arranque dos trabalhos

JN Hoje às 09:51 Facebook

O Sporting arrancou esta quinta-feira de manhã com os trabalhos com vista a nova temporada e as novidades foram as presenças de Luciano Vietto e Luís Neto, reforços assegurados pelos leões para 2019/2020.

O avançado argentino e o defesa-central português já estão na Academia de Alcochete, onde esta quinta-feira o dia será dedicado aos habituais exames médicos.

Raphinha foi o primeiro jogador do plantel a chegar, seguindo-se Jovane Cabral, Battaglia, Miguel Luís, Pedro Marques, Bas Dost, Mathieu, Luís Maximiniano, Diogo Sousa, Thierry Correia, Pedro Mendes, Luiz Phellype, Doumbia e Renan.

Marcel Keizer conta também com Matheus Pereira, Iuri Medeiros, Daniel Bragança e Filipe Chaby, jogadores que na temporada transata estiveram cedidos a título de empréstimo.