Lucro de 187 milhões de euros nos três grandes

Juntos, Benfica, F. C. Porto e Sporting já movimentaram 375,25 milhões de euros no mercado de transferências. Plantéis ainda não estão fechados.

Já falta menos de um mês para o arranque do campeonato e um mês e meio para o fecho do mercado de transferências. Benfica, F. C. Porto e Sporting, os crónicos candidatos ao título, todos eles encontram saldo positivo quando colocam nas respetivas balanças o valor das vendas e das compras feitas até este dia. No total, juntos, os chamados três grandes garantem um saldo positivo de 187,75 milhões de euros, valor que ganhou, agora, maior expressão com a saída de Óliver Torres, do F. C. Porto para o Sevilha [ver peça ao lado]. No entanto, os referidos plantéis estão longe de estar fechados.

Não só em comparação com os rivais, mas também em toda a Europa do futebol, o Benfica é, de momento, o clube com melhor saldo oriundo do mercado de transferências, muito por "culpa" de João Félix. Entre o dinheiro encaixado com vendas e aquele que foi gasto em contratações, os encarnados encontram um saldo positivo de 138,25 milhões de euros.