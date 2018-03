Lucro nos clubes de Lisboa, prejuízo no F. C. Porto

Hoje às 00:08 Facebook

Benfica apresenta proveitos de 19,1 milhões de euros e Sporting de 10.1 milhões no primeiro semestre da época 2017-18. A SAD do F.C. Porto comunica à CMVM um défice de 23,926 milhões.

O resultado líquido negativo da SAD do F. C. Porto corresponde, ainda assim, a uma melhoria de 5,653 milhões de euros em relação ao período homólogo de 2016-17. O passivo do clube das Antas também desceu cerca de sete milhões de euros, fixando-se em 380 milhões de euros.

A SAD do Benfica tem um passivo de 385 milhões de euros (menos 53 milhões). O Sporting é o "grande" com passivo mais baixo: desceu de 310 milhões para 270 milhões.

Sob alçada do Fair Play Financeiro da UEFA, o F. C. Porto está autorizado a concluir a época com um máximo de 20 milhões de prejuízos, o que significa que as contas do próximo semestre (a fechar em 30 de junho) deverão ter um lucro de quatro milhões de euros.