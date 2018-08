Luís Bernardo: "Vieira não se escondeu em críticas a treinadores e jogadores"

Sofia Esteves Teixeira 30 Abril 2018 às 19:20 Facebook

Em entrevista à BTV, o diretor de comunicação dos encarnados apelou ao apoio dos adeptos e defendeu que existe uma união entre F. C. Porto e Sporting para destabilizar o clube encarnado.

Em entrevista à BTV esta segunda-feira, Luís Bernardo reagiu à derrota (3-2) sofrida pelo Benfica frente ao Tondela, no Estádio da Luz, que praticamente ditou o adeus ao título.

"Estamos muito focados nas duas finais que faltam. Toda a nossa atenção deve estar centrada nesse aspeto. Por isso, o presidente fez questão de dar todo o apoio aos jogadores nesta fase difícil. As boas lideranças assumem-se principalmente nos momentos difíceis, com uma palavra de apoio e incentivo, não se escondendo atrás de críticas a treinadores e jogadores, ou hibernando para aparecer com graçolas nos momentos das vitórias", começou por dizer.

O diretor de comunicação das águias salientou ainda que existe uma união entre Sporting e F. C. Porto para destabilizar o clube encarnado.

"Todo este ambiente surge numa fase histórica em que o Benfica acabava de ganhar o tetracampeonato, sendo também o clube mais sólido a nível financeiro. O F. C. Porto está intervencionado pela UEFA, o Sporting está com dificuldades para pagar um empréstimo obrigacionista, e por meio de uma análise rigorosa à sua contabilidade, percebe-se que há ali o risco de insolvência. Em termos de infraestruturas de futuro, o Benfica tem uma série delas programadas. O Sporting não tem, procura ganhar o próximo campeonato para salvar uma situação caótica. Tudo isto levou, como se sabe, a uma espécie de união de esforços entre aqueles clubes", concluiu.