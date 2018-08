Luís Castro apresentado no Vitória de Guimarães

Sofia Esteves Teixeira 21 Maio 2018 às 21:31 Facebook

Luís Castro foi, esta segunda-feira, oficializado como o novo treinador do Vitória de Guimarães. Em conferência de imprensa, o técnico prometeu uma equipa "muito competitiva".

"O Vitória tem um histórico europeu muito bom. Faz parte da sua história essa frequência com que atinge as competições europeias e este ano não fugirá à regra. Vamos trabalhar com determinação para atingir esses lugares. Penso que poderemos fazer uma família interessante para conquistar esses objetivos", começou por dizer o técnico na apresentação.

Luís Castro, que já orientou o F. C. Porto e o Chaves, assinou um contrato válido com o clube minhoto por duas épocas.

"O Vitória Sport Clube, Futebol SAD chegou a acordo com Luís Castro para a celebração de um contrato para as épocas desportivas de 2018/19 e 2019/20. Luís Castro irá assumir a liderança da equipa técnica, que contará ainda com os adjuntos Filipe Çelikkaya, Vítor Martins, Vítor Severino, Moreno e Jorge Silva, que regressa às funções de treinador de guarda-redes", oficializou o Vitória no site oficial.