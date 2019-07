Luís Castro arranca liga ucraniana com vitória

Hoje às 20:31 Facebook

O treinador português Luís Castro estreou-se na liga ucraniana ao serviço do Shakhtar Donetsk com uma vitória, fora de portas, sobre o Oleksandriya, por 3-1.

Mas o encontro da primeira jornada não começou de forma auspiciosa para a equipa comandada pelo técnico, pois ​​​​​​Marlos desperdiçou um penálti aos 7 minutos e foram os da casa a colocarem-se em vantagem, por Tretyakov, aos 42.

A reviravolta do Shakhtar surgiu na segunda metade, com um lance infeliz de Bukhal (autogolo) a dar a igualdade aos 58 minutos. Taison colocou o conjunto de Donetsk na frente do marcador aos 73 e Dentinho aumentou para 3-1 no primeiro minuto dos descontos.