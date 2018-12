Luís Castro mantém-se no comando técnico do Vitória de Guimarães

JN Hoje às 21:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Castro vai continuar a orientar o Vitória de Guimarães. A permanência ficou decidida esta segunda-feira após uma reunião com Júlio Mendes, presidente dos vimaranense.

Nesta segunda-feira, Luís Castro reuniu-se com Júlio Mendes para discutir o futuro. O técnico, de 57 anos, tinha uma proposta bastante vantajosa do Reading, clube inglês da Championship, mas o presidente do V. Guimarães convenceu-o a ficar.

Luís Castro está, neste momento, num jantar de Natal com o plantel principal, com a equipa B e os sub-23 do Vitória de Guimarães.