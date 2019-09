Luís Castro soma e segue na liga ucraniana

JN Hoje às 20:11 Facebook

O líder Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, goleou, esta sexta-feira, por 4-0, na receção ao Vorskla Poltava e manteve o registo cem por cento vitorioso na Liga ucraniana.

Os tricampeões ucranianos adiantaram-se por intermédio do jovem central Valeriy Bondar (32 minutos), antes de Konoplyanka (50, de grande penalidade), Alan Patrick (72) e Júnior Moraes (77) darem expressão ao marcador no segundo tempo.

O Shakhtar, que na terça-feira visita a Atalanta, para a segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões, segue na liderança isolada do campeonato, com 27 pontos, tendo somado o nono triunfo no mesmo número de rondas.

O conjunto de Donetsk soma mais 13 pontos do que a dupla de segundos classificados, Desna e Dinamo de Kiev, que só jogam no domingo.