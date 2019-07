JN Hoje às 22:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O extremo colombiano Luís Díaz chegou a acordo com o F. C. Porto e vai assinar um contrato válido por cinco anos.

O extremo colombiano, de 22 anos, estava na mira do Zenit mas acabou por escolher representar o F. C. Porto. Díaz irá assinar um contrato com os azuis e brancos válido por cinco temporadas e o F. C. Porto fica com 80% do passe por um valor a rondar os sete milhões de euros.