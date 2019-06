Luis Enrique deixa seleção espanhola por razões pessoais

JN Hoje às 15:20 Facebook

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, anunciou, esta quarta-feira, que Luis Enrique já não é o selecionador daquele país.

"Luis Enrique não continuará como selecionador. Tenho de agradecer-lhe, o seu comportamento foi de nota dez com a federação. Vai ter sempre as portas abertas", afirmou Luis Rubiales, em conferência de imprensa.

Roberto Moreno, adjunto de Luis Enrique até à data, vai comandar a "la roja"a partir de agora, com vista à qualificação para o Euro 2020.

Recorde-se que Luis Enrique não orientou os últimos jogos da Espanha, alegando motivos familiares para a ausência.

Segundo o jornal A Marca, A decisão de rescindir contrato com a RFEF terá partido do próprio treinador, que prefere concentrar-se na vida pessoal, razão pela qual pediu aos responsáveis do organismo que nomeassem um novo líder a título definitivo.