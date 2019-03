Luís Filipe Vieira anuncia subida da cláusula de João Félix

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Em entrevista ao jornal italiano "Tuttosport", o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, considerou João Félix "um dos melhores produtos do futebol português" e garantiu que pretende subir a cláusula de rescisão do jogador.

João Félix foi, este sábado, destaque na imprensa italiana. Luís Filipe Vieira foi entrevistado pelo jornal "Tuttosport" devido ao alegado interesse de Juventus e Real Madrid no português, e deixou elogios ao jogador encarnado.

"É um dos melhores produtos do futebol português depois de Cristiano Ronaldo", começou por dizer o presidente do Benfica, considerando ainda que o camisola 79 "é dotado de uma técnica incrível".

"Real Madrid e Juventus? Se o quiserem... Nós, nesta altura, não estamos interessados em cedê-lo e em breve vamos aumentar a cláusula de rescisão de Félix", garantiu Luís Filipe Vieira.

Em novembro, o português, de 19 anos, renovou contrato com as águias até 2023 e ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, a mais alta do futebol português. Esta época, João Félix leva 32 jogos pelo Benfica e 12 golos, tendo sido, recentemente, convocado para a seleção nacional.