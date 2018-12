Luís Filipe Vieira ataca rivais no jantar de Natal dos encarnados

Hoje às 20:58 Facebook

Luís Filipe Vieira disse, nesta quinta-feira, que o Benfica "não tem necessidade de intervenções da UEFA, nem credores à porta". O líder das águias aproveitou o jantar de Natal do clube para atacar os rivais, com ênfase no F. C. Porto.

"Aqui não existe necessidade de intervenções da UEFA, pelo contrário, continuamos a ser apontados a nível internacional como exemplo de boa gestão e boas práticas", disparou Luís Filipe Vieira, frisando que "todos os ativos são totalmente do Benfica".

"Colocámos a nossa dívida bancária a níveis residuais gerindo o clube com total independência", acrescentou o presidente dos encarnados.

" Aqui não existem credores à porta, continuamos sim com os melhores e mais prestigiantes parceiros e patrocinadores que fizeram questão de nos reiterar a sua confiança mantendo o apoio ao nosso clube contrariamente ao que têm para aí dito", disse, ainda, Luís Filipe Vieira, no convívio natalício com a família benfiquista, que decorre no Pavilhão da Luz, em Lisboa.