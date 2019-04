Luís Filipe Vieira confirma expansão do Caixa Futebol Campus

Luís Antunes Hoje às 17:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, revelou esta terça-feira a existência de negociações para a compra de terrenos adjacentes à estrutura.

Na cerimónia de apresentação da ampliação do Caixa Futebol Campus, esta terça-feira, o presidente do Benfica confirmou a expansão do Caixa Futebol Campus. No final da visita às novas instalações, Luís Filipe Vieira garantiu haver negociações a decorrer para a compra de terrenos adjacentes à estrutura. Um processo que, segundo o líder das águias, deverá ficar concluído em poucos meses.

"Já vos disse o que é a expansão do Caixa Futebol Campus. O terreno adjacente ao espaço não é nosso, já estamos em negociações e se, porventura, não chegarmos a acordo com os proprietários, iremos projetá-lo mais à frente num terreno que comprámos de 42 hectares. Ninguém nos vai demover de dar continuidade a este projeto do Benfica, de projetar talento para o Benfica e para as seleções nacionais para as quais já somos o principal fornecedor nas mesmas", disse o líder dos encarnados.