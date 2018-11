Luís Filipe Vieira e Rui Vitória já estão no Seixal

JN Hoje às 08:47 Facebook

O presidente da Benfica SAD, Luís Filipe Vieira, e o treinador do clube de futebol, Rui Vitória, já estão no Centro de Treinos do Seixal, para um dia que promete ser decisivo.

Luís Filipe Vieira foi o primeiro a chegar ao Seixal, ainda muito cedo. Rui Vitória chegou por volta das 8.30 horas para ministrar o treino do plantel de futebol principal.

Internamente, sabe o JN, a decisão de despedir Rui Vitória estará tomada, faltando acertar os pormenores da rescisão com o treinador, que poderá ser conseguida esta quinta-feira, em reunião . com o presidente do clube, Luís Filipe Vieira.

A goleada (5-1) sofrida frente ao Bayern Munique, na Alemanha, que ditou a eliminação dos encarnados da Liga dos Campeões, foi a gota de água.

Rui Vitória tem contrato até 2020 com os encarnados, pelo que a rescisão custará às águias cerca de 2,2 milhões de euros. Um valor que Luís Filipe Vieira não desejará assumir.

O técnico chegou ao Benfica em 2015/16 e, ao serviço das águias, conquistou dois campeonatos nacionais, uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.