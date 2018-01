Francisco J. Marques inclui presidente do Benfica em "triângulo demoníaco"

JN Ontem às 23:40 Facebook

No programa Universo Porto da Bancada desta terça-feira, o diretor de comunicação do F. C. Porto mostrou uma suposta ligação entre o presidente do Benfica, Adão Mendes e Pedro Guerra e falou num "triângulo demoníaco".

Francisco J. Marques revelou um novo email entre Luís Filipe Vieira, Pedro Guerra e Adão Mendes no qual é analisada a prestação de Duarte Gomes no jogo entre Benfica e Sporting, de 2013.

"Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, está intimamente ligado a toda esta trapalhada, apesar de os responsáveis do Benfica procurarem que nunca se estabeleça uma ligação próxima entre as pessoas que habitam em torno do Benfica. O anexo deste email é um documento do Word com um texto que não é particularmente relevante, mas debruça-se sobre os observadores do Benfica-Sporting, arbitrado por Duarte Gomes. Alguém escreve que Duarte Gomes fez um bom trabalho, o único lance em que alguém pode apontar um erro é um lance impossível de descortinar. O que é que este documento tem de particular? É que, analisando a propriedades do documento, podemos informar que quem escreveu este texto, que Vieira encaminhou para o Pedro Guerra, foi o senhor Adão Mendes, que surge nas propriedades como autor. Deixemo-nos de brincadeiras porque em 2013 ninguém andava a falsificar estas coisas. Estes senhores não imaginavam que ia haver esta gigantesca fuga de informação", começou por comentar.

"O Benfica gosta muito de apresentar Pedro Guerra como um simples comentador. Este é um assunto já muito debatido e acho que só os cegos é que podem relativizar a posição do Pedro Guerra dentro do Benfica, mas reparem no que aqui temos: temos Luís Filipe Vieira, presidente, Pedro Guerra e Adão Mendes. Este triângulo é um triângulo demoníaco para condicionar. O assunto é sempre arbitragem. O único objetivo é pressionar e condicionar a arbitragem, fazer com que a arbitragem faça homilias a favor do Benfica. É isso que estava nos emails há uns tempos revelados e mais uma vez fica evidente", continuou.

Francisco J. Marques revelou ainda um email entre Paulo Jorge e Luís Filipe Vieira, onde o coordenador do núcleo de árbitros de futebol do Ave solicita convites para que os "associados simpatizantes do Benfica possam assistir à final da Taça" entre Benfica e V. Guimarães

"É escandaloso. Não é escandaloso que os árbitros sejam afetos ao Benfica mas acho anormal que uma associação de árbitros peça convites. O que a APAF tem a dizer sobre isto? Isto de pedir bilhetes é uma vergonha. A APAF tem a obrigação de defender o setor, o que acham disto? Têm que se dar ao respeito nestas coisas. Ah, sabem quem é o presidente da AG do núcleo? É o Renato Mendes, filho do Adão Mendes", concluiu.